Man opgepakt voor opblazen auto 29 augustus 2018

02u46 0

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van een 40-jarige man uit Vosselaar. De man zit sinds enkele dagen in de cel op verdenking van vernieling van een voertuig, schriftelijke bedreigingen, belaging en inbreuken op de wapenwet. De verdachte liet de wagen van een man uit Ravels uitbranden. Hij stak de wagen van het slachtoffer in brand omdat hij in conflict zit met een andere man over het vaderschap van een kind dat op 14 februari dit jaar geboren werd. (VTT)