Mammobiel 23 augustus 2018

De mammobiel komt tussen 4 en 12 september naar Vosselaar. Vrouwen tussen 50 en 59 jaar oud worden uitgenodigd om een screening te laten maken van hun borsten.





Met een screeningsmammografie om de twee jaar kunnen afwijkingen in een borst vroegtijdig worden opgespoord. Hoe sneller u erbij bent, hoe groter de kans om te genezen van eventuele borstkanker.





De behandeling is dan ook minder zwaar. De uitnodigingsbrieven worden in augustus verstuurd door het Centrum voor Kankeropsporing. Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld. (VTT)