Kom dansen voor het goede doel tijdens 'Dance Like Nobody Is Watching' Kristof Baelus

21 november 2018

16u50 0 Vosselaar Ook dit jaar zal de benefiet ‘Dance Like Nobody Is Watching’ weer doorgaan in zaal Biebob in Vosselaar. De benefiet zal plaatsvinden op zaterdag 1 december vanaf 21 uur.

Een organisatie die bestaat uit 10 vriendinnen kan niet anders dan een succes worden. Iedereen is uitgenodigd en mag zijn vrienden meebrengen. Net zoals vorige edities zal er afwisselend muziek zijn van DJ Joris en DJ Luc. De opbrengt van het evenement zal integraal geschonken worden aan het LOI Vosselaar. Dit is het Lokaal Opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit zijn jongeren die in België aankomen zonder ouders of voogd. In Vosselaar is er plaats voor 8 jongeren tussen 16 en 18 jaar die er zelfstandig leren wonen, maar wel op de nodige begeleiding kunnen rekenen.

Wil je je steentje bijdragen dan kan je mee komen dansen, inkomkaarten aan de kassa kosten 10 euro. Voorverkoop kan door een storting voor 28 november van 8 euro per ticket op rekeningnummer BE39 9731 8294 0519 met als mededeling je naam en het aantal kaarten. De tickets zullen dan aan de kassa klaargelegd worden.