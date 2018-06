Kinderen leren wonden verzorgen op Roefeldag 18 juni 2018

Meer dan 450 kinderen hebben zaterdag deelgenomen aan de Roefeldag in Vosselaar. Het was al de 23ste keer dat de Roefeldag werd georganiseerd. De kinderen die zich inschreven voor de Roefeldag hadden keuze tussen 38 verschillende activiteiten. Ze konden onder meer op bezoek gaan bij de brandweer, helpen bij een slager, met de moto rijden, pottendraaien, of karate- en judolessen volgen. Kinderen die geïnteresseerd zijn in de zorgsector, konden terecht bij het Rode Kruis. Ze leerden er hoe ze wonden moeten verzorgen of armen moeten spalken. Ook een ziekenwagen konden ze van binnen en van buiten bestuderen. De Roefeldag werd traditiegetrouw afgesloten met een frietfestijn en een kinderdisco op het Cingelplein. (JVN)





