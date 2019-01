Jungle Jump poot haar springkastelen neer in gemeentehal Kristof Baelus

03 januari 2019

16u19 1 Vosselaar Jungle Jump zet de gemeentehal in Vosselaar voor de tweede keer vol springkastelen voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar.

Jungle Jump zal doorgaan op 19 en 20 januari, een ticket kost 6 euro in voorverkoop of 7 euro aan de kassa. Begeleiders, ouders en baby’s betalen geen inkom. Aan de kassa worden enkel tickets verkocht indien er nog plaats is in de zaal. Er zal een cafetaria aanwezig zijn met drankjes en snacks, alsook een frietwagen. Tickets zijn te koop via www.junglejumpdays.be.