iPhones uit woning gestolen 08 maart 2018

Dieven zijn een woning binnen gedrongen in de Spelstraat in Vosselaar. Het huis is momenteel niet bewoond, maar wel nog ingericht. De daders konden iPhones buit maken. De inbraak werd dinsdagavond rond 17.30 uur vastgesteld. Het is niet duidelijk wanneer de inbrekers precies zijn langsgekomen. (JVN)