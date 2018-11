Inbrekers stichten wanorde JVN

19 november 2018

Dieven zijn maandag in de loop van de voormiddag een woning binnen gedrongen in de Frans Vosstraat in Vosselaar. Ze braken daarvoor een raam open aan de achterkant van de woning. De bewoners ontdekten maandagmiddag rond 12.40 uur dat de inboedel overhoop was gehaald. Het is niet duidelijk welke buit de inbrekers hebben gemaakt.