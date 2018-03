In 2016 nog angst om te zingen, nu in voorprogramma Clouseau EN OF HET HARD GAAT VOOR JORIS VAN ROSSEM AKA METEJOOR MARLIES VAN BAEL

23 maart 2018

03u00 0 Vosselaar En of het hard gaat voor Joris Van Rossem (27) uit Vosselaar, beter bekend als Metejoor: nadat hij eerder genomineerd werd door Radio 2 voor Doorbraak van het Jaar, heeft hij nu zijn derde single uit en staat hij in april in het voorprogramma van Clouseau. Opvallend: tot voor kort had hij angst om voor publiek te zingen.

Zijn hele leven al focuste Joris op de sport, hij werd bewegings- en healthcoach en maakte iedereen gelukkig door hen te leren sporten. Maar hij miste iets in zijn leven. "Mijn zus Lisa (Van Rossem, bekend van The Voice, red.) was diegene die goed was in muziek en ik in de sport", zegt Joris. "Ik dacht dan ook dat het de sport was die me gelukkig zou maken in mijn leven en wat ik altijd al wou doen." Toen zijn zus Lisa hem mee nam naar Popvilla, de studio van Hans Francken, werd ook Joris gevraagd om een testnummer op te nemen. "Ik was enorm bang om te zingen", vertelt Joris. "Als ik thuis zong, was het op mijn kamer als niemand thuis was. Om de vijf minuten ging ik beneden checken of er ondertussen niemand thuis gekomen was. Zo bang was ik dat iemand mij zou horen." Hans Francken was direct enthousiast na het horen van Joris' stem en nam het testnummer op. "Ik zong Omarm van Blöf, dat nummer liet ik dan horen aan familie en vrienden, maar zij wisten niet dat ik dat was." De familie en vrienden van Joris waren geëmotioneerd en enthousiast bij het horen van het nummer. "Toen besefte ik het: dat is wat ik wil, mensen blij maken met muziek." Metejoor werd geboren.





Josje Huisman

Joris ging met Hans Francken aan de slag, ondertussen is de derde single 'Samen Alleen' uit en werkt Joris nog halftijds op de Sport- en Handelschool in Turnhout als leerlingbegeleider. "'Samen Alleen' is een nummer dat ik zelf schreef op een schrijfkamp met allemaal bekende artiesten zoals Josje Huisman en Laura Tesoro. Dat was de mooiste week van mijn leven. Ze vonden mijn nummer geweldig." Het nummer gaat over dat je met jouw partner wel samen bent maar ook alleen. "De inspiratie kwam uit mijn eigen leefomgeving. Ik voelde me in mijn vorige relatie eigenlijk ook samen maar alleen, je voelt dat er iets niet juist zit. Wanneer de levenslijnen uit elkaar lopen en je eigenlijk niet meer geïnteresseerd bent in het leven van de andere, dan ben je samen alleen. Het nummer maken deed me enorm pijn ja. De gevoelens komen terug als ik het nummer zing."





"Genieten"

Ondertussen trad Joris al met een bang hartje op op lokale evenementen, maar op 9, 11 en 12 april speelt hij het voorprogramma van Clouseau in Bergen-op-Zoom, Tilburg en Amsterdam. "Ik kan het zelf nog niet geloven, maar ik ga er enorm van genieten. Ik heb de laatste jaren zoveel geleerd en ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben. Ik wil hier mijn job van maken zodat ik de muziek nooit kwijt geraak."