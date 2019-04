Heel Vosselaar in actie om moeder (38) te helpen die prothese moet laten verwijderen in VS Ilse Van Gestel moet naar Amerika om daar prothese te laten verwijderen Toon Verheijen

03 april 2019

16u42 0 Vosselaar Ilse Van Gestel (38) kreeg in de zomer van 2018 een prothese ingepland in het bekken, maar sindsdien gaat haar gezondheidstoestand achteruit. De prothese opnieuw verwijderen durft niemand in Europa met het risico op nog meer complicaties, maar een arts in Amerika durft dat wel. Héél Vosselaar schiet nu in actie om het gezien financieel te steunen. “Dit is enorm hartverwarmend. We hadden dit in onze stoutste dromen niet durven hoppen”, vertelt Ilse Van Gestel.

Ilse Van Gestel is een 38-jarige moeder van twee kinderen en een sterrenkindje. Een negental maanden geleden liet zij een kunststofprothese plaatsen in het AZ in Malle ter hoogte van haar bekkenbodem om de gevolgen van een baarmoederverwijdering op te lossen. Helaas had deze ingreep het tegenovergestelde effect. Al snel kreeg Ilse last van koortsopstoten, extreme vermoeidheid, gezichtsverlies, verlammingsverschijnselen, veranderde smaak en reuk, verschillende auto-immuunziektes. Vermoedelijk allemaal het gevolg van afstotingsverschijnselen.

Gevolg: ze moet dagelijks medicatie nemen waaronder zware morfine. De vliegreis, het verblijf én de operatie zullen al minstens 30.000 euro kosten. “We verwijten niemand van de medische wereld hier iets, want de gevolgen waren ook niet te voorspellen”, vertellen Ilse en haar echtgenoot Dennis Verheyen. “Maar omdat niemand hier de operatie schijnt aan te durven, zijn we zelf naar oplossingen gaan zoeken. En zo kwamen bij dr. Veronikis in St. Louis terecht. Hij durft het wel aan. Het ene gesprek dat we met hem hadden aan de telefoon, gaf ons enorm veel vertrouwen. Eindelijk een lichtpuntje. Eindelijk een beetje hoop. Hij kan ons ook geen honderd procent succes garanderen, maar hij belooft dat hij zal oplossen wat er nog op te lossen valt.

Hartverwarmend

Ilse Van Gestel, die tot voor kort zelf in de medische wereld actief was bij geneesmiddelenproducent Janssen Pharmacutica, is lid van de ouderraad van de gemeentelijke basisschool Heieinde. Enkele dagen geleden besloten zij het actiecomité Vosselaar voor Ilse op te richten om zoveel mogelijk acties te coördineren die iedereen wil ondernemen voor Ilse. “We zijn echt overdonderd”, vertellen Dennis en Ilse. “We waren al blij geweest als die opgestarte fundraising 1.500 euro zou opgebracht hebben, maar de teller staat al op zo’n 10.000 euro. Zoveel steun, zoveel liefde. We zijn de initiatiefnemers echt dankbaar.”

“We kregen de voorbije dagen en weken zoveel berichtjes, maar ik had gewoon de energie niet meer om er op te antwoorden. Onlangs was onze dochter jarig en het enige wat ik heb gedaan is zitten wenen. We moeten deze kans grijpen. Het is mijn kans, onze kans, op terug een iets beter leven. Ik wil terug de blije en fitte mama zijn die ik vroeger. Terug een ietwat normaal leven leiden.” Eind deze maand vertrekt Ilse al naar Amerika. Haar vader gaat enkele weken met haar mee. De operatie is gepland voor 1 mei. “We hebben lang genoeg in onzekerheid geleefd. Ik heb veel te veel het gevoel dat ik afhankelijk ben van anderen. Dat ik er niet meer voor de kinderen kan zijn. Dat aftakelen is absoluut geen fijn gevoel.”

Solidariteit

Martine Huybrechts en Esther Lub zijn de spreekbuis van de actiegroep. Beiden zijn ook lid van het oudercomité van de school. “We moesten gewoon iets doen”, vertellen Martine en Esther. “In de eerste plaats om het gezin zoveel mogelijk te ontlasten, maar vooral ook om hen te steunen waar mogelijk. In de eerste plaats hopen we die 30.000 euro in te zamelen, maar hopelijk wat meer zodat we Dennis en de kinderen Jurre (7) en Niela (9) de kans geven om misschien ook even naar Amerika te gaan tijdens het herstel van Ilse. Want ze gaat zeker een maand moeten blijven. We hebben nu ook een website online gezet waarop alle acties verzameld worden. Want dat zijn er al wat. Zo zijn er 5.000 steunkaarten van 5 euro gedrukt die verkocht zullen worden bij handelaars en op verschillende evenementen en er is ook een tombola aan verbonden.”

“Op 1 mei, de dag van de operatie, organiseren we een familiedag met onder meer optredens en springkastelen. Op school worden er vrijdag koekjes verkocht. De voetbalploeg van Dennis, Vosselaar VV, gaat snoepzakjes verkopen en ze willen ook klusjes doen voor het goede doel. Heel wat handelaars betuigen ook al hun steun. Maar we willen ook een oproep doen aan de inwoners van Vosselaar, want voor de familiedag bijvoorbeeld hebben we nog heel wat helpende handen nodig.”

Alle info op vosselaarvoorilse.be of info@vosselaarvoorilse.be.