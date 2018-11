Girls Soccer Academy lanceert nieuw concept Jef Van Nooten

23 november 2018

11u46 0 Vosselaar Het damesbestuur van KVV Vosselaar pakt in december uit met een nieuw concept van de Girls Soccer Academy. Tijdens drie indoortrainingen kunnen meisjes van 6 tot 16 jaar voetbaltechnieken aanleren of perfectioneren.

KVV Vosselaar organiseerde in het verleden al enkele succesvolle edities van de Girls Soccer Academy. Daarbij werd telkens gedurende 13 zondagen voetbaltraining gegeven aan meisjes. Dit keer gooit de club het over een andere boeg. “We hebben gemerkt dat de wekelijkse zondagtrainingen zowel voor de meisjes als voor de ouders voor een extra belasting zorgde. De meeste speelsters spelen immers ook op zaterdag al een wedstrijd bij hun club”, vertelt Marijn Van Nooten, damesvoorzitter van KVV Vosselaar.

De club kiest nu voor een nieuw en dubbel concept. “Tijdens de winter (vanaf zondag 2 december, red) geven we indoortechniektrainingen in de sporthal. In de Paasvakantie zal er zelfs een heus Paaskamp worden georganiseerd”, aldus nog Marijn Van Nooten. “Het nieuwe concept heeft tal van voordelen. Ten eerste worden de trainingen nu meer gecentraliseerd over een kortere periode. Dat maakt de combinatie met de trainingen bij hun eigen club gemakkelijker. Daarnaast is een sporthal de ideale plaats om baltechnieken bij te schaven. Dat dit kan gebeuren in de warmte van een sporthal is mooi meegenomen. Het driedaags Paaskamp zal uiteraard wel buiten worden georganiseerd, hopelijk onder een stralend lentezonnetje.”

De Girls Soccer Academy richt zich zowel op niet-voetballende als reeds voetballende meisjes tussen 6 en 16 jaar. De trainingen worden gegeven door ervaren personen: Greet Hermans (trainster bij VC Moldavo) en Sara Blondeel (speelster bij KVV Vosselaar). Inschrijven voor de indoortechniektrainingen kan nog tot en met 1 december via www.kvvvosselaar.be/girls-academy