Gemeente zoekt monitoren 25 mei 2018

Het gemeentebestuur van Vosselaar is op zoek naar monitoren voor 'Sport en Spel' en de begeleiding van Grabbelpasactiviteiten. De activiteiten vinden plaat van 2 tot 6 juli en van 30 juli tot 3 augustus. De Grabbelpasactiviteiten gaan door in de maand augustus. Jongeren vanaf 16 jaar (of ouder) die interesse hebben om met kinderen te werken en die zelfstandig en enthousiast zijn, zijn van harte welkom. De jongere kan hierbij een centje bijverdienen in een vrijwilligersstatuut. (VTT)