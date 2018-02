Gemeente verkoopt brandhout 20 februari 2018

In de gemeentehal van Vosselaar wordt dit weekend opnieuw een openbare verkoop gehouden van verschillende voorwerpen. Er worden fietsen verkocht maar uitzonderlijk dit jaar kunt u er ook terecht voor brandhout. De januaristorm verwoestte vele bomen, daarom biedt de gemeente de loten brandhout nu ook tegelijkertijd te koop aan. Wie geïnteresseerd is kan nu woensdag en donderdag een kijkje komen nemen op de kijkdagen in de gemeentelijke magazijnen. (MVBO)