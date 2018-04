Gemeente is eindelijk eigenaar van Het Hof 25 april 2018

02u44 0 Vosselaar De gemeenten Vosselaar, Kempens Landschap en Agentschap Natuur en Bos ondertekenden gisterenmiddag samen met de verkopers de aankoopakte voor domein Het Hof. "Vandaag hebben we Vosselaarse geschiedenis geschreven", zei burgemeester Josee Heykants-Jansens.

Kempens Landschap loopt al 20 jaar rond met plannen voor domein Het Hof, dat maar liefst 27 hectare groot.





Gisteren was het eindelijk zover. De gemeente, Kempens Landschap en Agentschap Natuur en Bos zijn officieel eignaar van Het Hof. "Dankzij een goede samenwerking met alle partijen kunnen wij de oudste burgerwoning van de gemeente kopen", zegt de burgemeester tevreden.





"Vanaf morgen begint het echte werk en geven we Het Hof terug zijn verdiende plaats."





20 hectare bos

De bedoeling is om er een toeristische trekpleister van te maken met een café of restaurant en slaapmogelijkheid. Agentschap Natuur en Bos kocht het 20 hectare groot boslandschap eromheen. "Het Hof wordt de toegangspoort tot het stadsbos en we kijken er naar uit om dit domein dichter bij de mensen te brengen", luidt het bij Natuur en Bos. "Momenteel zijn onze arbeiders er al druk in de weer om alles op te ruimen. We denken eraan om er ook een hondenloopzone en speelzone voor de kinderen aan te leggen. Dit gebied is momenteel al open voor publiek."





Als het gerestaureerde monument opnieuw open is voor publiek wordt er ook een nieuwe wandelroute voorgesteld. (MVBO)