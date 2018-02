Fluopakket voor 2.000 jongeren 19 februari 2018

02u31 0 Vosselaar De jeugdraad van Vosselaar heeft gisteren maar liefst 225 kinderen en jongeren een gratis fluopakket overhandigd aan het gemeentehuis.

Het zijn allemaal jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging of een jeugdsportvereniging. Ook de andere leden, alles samen zo'n 2.000, die niet aanwezig konden zijn op de startactie zullen nog een pakket krijgen. Het pakket bestond uit een fluohesje, spaakreflectoren voor in de fietswielen en een slapwrap. "Hiermee willen we nog extra benadrukken dat we voor een echte - veilige - fietsgemeente willen gaan", zeggen schepen Gilles Bultinck (CD&V), jeugdconsulent Stef Slegers en ondervoorzitter Sanne Wouters van de jeugdraad. "De print van de vos achteraan hebben we bewust gedaan om het wat aantrekkelijk te maken. De voorbije weken dook de vos ook regelmatig al op in het straatbeeld om de mensen al warm te maken voor deze fluoactie. We bekijken nu ook nog hoe we het kunnen uitbreiden naar iedereen van de bevolking van Vosselaar."





Voor de leerlingen van het middelbaar zijn er ook nog fluobuttons in de maak. De bedoeling is dat er de volgende weken ook nog verschillende acties zullen plaatsvinden. (VTT)