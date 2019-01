Flitspaal kapot na verkeersongeval Jef Van Nooten

28 januari 2019

15u52 0

De onbemande snelheidscamera langs de Antwerpsesteenweg in Vosselaar is sinds enkele dagen buiten strijd. De flitspaal die de snelheid meet van auto’s die richting Turnhout rijden, raakte vernield.

“Er is geen kwaad opzet in het spel”, zegt woordvoerder Rudy Remijsen van de lokale politie in Turnhout. “De flitspaal is beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De flitspaal kan voorlopig geen snelheidsovertredingen meer vaststellen, maar zal worden hersteld.”