Fietser gewond 10 juli 2018

02u32 0

Op het kruispunt van de Broekstraat met de Kruisstraat in Diest kwam het zaterdagvoormiddag rond 11 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een wagen. De fietser, een 64-jarige man uit Vosselaar, volgde de Broekstraat en ter hoogte van het kruispunt draaide hij de Kruisstraat in. Hierbij kwam de fietser in aanrijding met een wagen dewelke de Kruisstraat volgde. De wagen werd bestuurd door een 59-jarige man uit Diest. De fietser werd licht gewond overgebracht naar het algemeen ziekenhuis te Diest. (KBG)