Fietser gewond na aanrijding Kristof Baelus

07 maart 2019

09u54 0

Woensdagnamiddag omstreeks 15.50 uur is een fietser aangereden door een personenwagen in de Visbeekstraat in Vosselaar. De 54-jarige A.M. raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis in Turnhout gevoerd.