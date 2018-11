Feestelijke opening van de weggeefboekenkast Kristof Baelus

22 november 2018

19u21 0 Vosselaar Er waren eens vriendinnen die droomden van verbinden. Zij hebben het idee geopperd om een mobiele”weggeefboekenkast” te lanceren. Deze nieuwe kast wordt op zondag 25 november 2018 om 10.30 uur feestelijk ingehuldigd in de Glazenstraat van het gemeentehuis.

De mobiele weggeefboekenkast is een kast waarin je de boeken zal zien verschijnen én verdwijnen en die een plaats zal krijgen in de Glazenstraat van het gemeentehuis.

Heb je interesse in een boek, dan kan je het gewoon meenemen, ervan genieten en/of terugbrengen. Heb je een boek dat je wil delen, dan kan je dat achterlaten als geschenk in deze kast. Er is veel plaats voor allerhande fictie, non-fictie, stripverhalen en poëzie. Deze boekenkast werd op maat gemaakt door Trashdesign, een atelier dat deel uitmaakt van de arbeidszorgwinkel van De Kringwinkel Zuiderkempen VZW. Zij vervaardigen nieuwe stukken uit materialen die van de afvalberg gered werden.

Iedereen is welkom tijdens deze feestelijke inhuldiging.