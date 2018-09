Fairfoxes zamelen 7.000 euro in 07 september 2018

Fairfoxes uit Vosselaar Danny Leysen, Jan Germer, Rudi De Buyser en Luc Guns hebben een sponsortocht van honderd kilometer gelopen in de Hoge Venen voor Oxfam0 Solidariteit. Samen hebben zijzo'n 7.000 euro bijeen gewandeld. Oxfam-Solidariteit legt zich toe op ontwikkelingsprojecten en noodhulp in crisissituaties.Dit jaar kozen ze voor een project in Guatemala.





(VTT)