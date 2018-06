Eindelijk heraanleg voor kruispunt Antwerpsesteenweg 08 juni 2018

Na bijna tien jaar discussiëren en uitstellen, lijkt er nu toch een doorbraak te zijn in de heraanleg van het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Dennendreef. Het kruispunt van de N12 (Antwerpsesteenweg-Dennendreef-Sparrenhof) wordt al jaren als gevaarlijk punt beschouwd. Op 30 december 2010 werd er nog een bejaarde vrouw doodgereden door een bestuurder, die ook vluchtmisdrijf pleegde. Nu lijkt de heraanleg - onder meer met een middeneiland en betere verlichting - er stilaan echt aan te komen. "We starten eerst met de heraanleg van de Dennendreef", klinkt het bij het gemeentebestuur.





"De weg en de riolering wordt opgebroken. De straat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. Het voetpad wordt van de rijbaan gescheiden door paaltjes. Voor de fietsers komen er fietssuggestiestroken. Ter hoogte van de Astridlaan komt een zebrapad."Na de werken in de Dennendreef, wordt het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met Sparrenhof en Dennendreef aangepakt. Daar komen middengeleiders en veilige oversteken met zebrapaden en nieuwe verlichting. De bushaltes





en -hokjes en de fietsenstalling worden verplaatst. De totale kostprijskomt op iets meer dan één miljoen euro. De werken zullen ruim een half jaar duren. (VTT)