Eerste steen school Heieinde ligt er, nu de rest nog 26 april 2018

Sinds enkele maanden zijn de verbouwingswerken in gemeentelijke basisschool Heieinde in Vosselaar gestart. Gisteren werd de eerste steen officieel gelegd. Meester Johan kwam met een wel zeer speciale baksteen aandraven op een zilveren plateau, uitgedost in een smoking met lichtgevend strikje. Samen met juffrouw Lies luiden ze steeds de nieuwe fase in voor de kinderen, zodat zij ook goed kunnen volgen wat er gebeurt. "Wij zijn heel blij dat het eindelijk zo ver is", zegt schepen van Onderwijs Inge Van Goubergen. "In januari zijn de werken gestart waarin de kleuterschool centraal staat."





Klaar in september

De kleuterschool krijgt 7 nieuwe kleuterklassen, een polyvalente ruimte en een nieuwe speelplaats. De lagere school krijgt 12 nieuwe klassen, een polyvalente ruimte en een overkapping van de speelplaats. Deze werken duren tot en met augustus 2018. De gemeente breidt de school verder uit maar vernieuwt ook het bestaande gedeelte.





"Vanaf 1 september wordt het eerste gedeelte, een deel van de kleuterschool, in gebruik genomen. Na de herfstvakantie is het andere deel van de kleuterschool klaar. In november wordt de lagere school afgewerkt", zegt Van Goubergen. "Er wordt enorm hard gewerkt en er wordt ook enorm goed samengewerkt. Het dak wordt vernieuwd met zonnepanelen en ook de ramen worden vervangen." Het hele project kost 2,6 miljoen euro. (MVBO)