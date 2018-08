Eerste namen V!SIE op Vosselaar 20 augustus 2018

V!SIE op Vosselaar, de nieuwe politieke beweging van ex-sp.a- en Vosselaar Vooruit-leden, heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "We zijn best trots dat we met een volledige lijst kunnen uitpakken", aldus ex-sp.a'er Jef Michielsen. Hij zal de lijst trekken en is daarmee kandidaat-burgemeester. Jef Michielsen zit al twaalf jaar in de gemeentepolitiek. Liesbeth Poels, ex-Vosselaar Vooruit, staat op de tweede plaats. James Jonckers staat op drie. De volgende plaatsen worden ingevuld door Anastasia Van Litsenborg, Frank Angillis en Emily Jonckers. (VTT)