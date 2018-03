Doodrijder doet al half jaar alles met fiets JERMO H. (26) "SCHAAMT ZICH DIEP" VOOR DRONKEN ONGEVAL JEF VAN NOOTEN

15 maart 2018

02u54 0 Vosselaar Voor de politierechtbank in Turnhout is gisteren het proces tegen de 26-jarige Jermo H. uit Vosselaar ingeleid. De man reed in september vorig jaar zijn 18-jarige dorpsgenoot Gilles Dierckx dood aan De Breem. De bestuurder was dronken en pleegde vluchtmisdrijf. "Sindsdien heeft hij geen druppel alcohol aangeraakt en doet hij alle verplaatsingen met de fiets", zegt advocaat Ward Borgmans.

Jermo H. kwam gisteren met zijn fiets vanuit Vosselaar naar de politierechtbank in Turnhout. Ook zijn slachtoffer Gilles Dierckx uit Vosselaar koos een half jaar geleden voor de fiets om naar een feestje in 'De Kluis' te gaan.





Op 9 september rond 4.30 uur fietste hij samen met een vriend naar huis via De Breem, een parallelweg langs de E34. De twee vrienden werden er aangereden door Jermo H. Gilles overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Jermo H. vluchtte meteen weg. Jermo H. liet zijn zwaar beschadigde auto uiteindelijk één kilometer verderop achter, verscholen in een doodlopend straatje. De politie vond de auto, maar de bestuurder werd thuis niet aangetroffen. Hij stapte pas vier uur later naar de politie om zichzelf aan te geven. Hij was op dat moment nog te dronken om meteen ondervraagd te worden.





Na amper zes maanden is het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval volledig afgerond. De rechtszaak werd gisteren ingeleid, maar zal pas volgende maand ten gronde worden behandeld. Bij de inleidende zitting bleek alvast wel dat doodrijder Jermo H. sinds het ongeval niet meer achter het stuur heeft gezeten.





Avondklok

"De onderzoeksrechter heeft zes maanden geleden bij zijn voorwaardelijke vrijlating zeer strenge voorwaarden opgelegd. Die heeft hij altijd perfect nageleefd", zegt advocaat Ward Borgmans. "Zo rijdt hij al zes maanden niet meer met de auto. Niet alleen omdat de onderzoeksrechter dat als voorwaarde had gesteld. Ook zonder die voorwaarde zou hij voor het proces niet meer achter het stuur zijn gekropen."





Jermo H. kreeg een half jaar geleden niet alleen een rijverbod opgelegd als voorwaarde. Hij mag ook geen alcohol meer drinken, en mag tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends de woning niet verlaten. Ook daar houdt hij zich keurig aan. "Hij heeft die dag een grote fout gemaakt, maar sindsdien heeft hij de juiste houding aangenomen. Uit respect voor de nabestaanden en de rechtbank", zegt Borgmans nog.





Jermo H. heeft volgens zijn advocaat enorm veel spijt van wat er op zaterdagochtend 9 september 2017 gebeurd is. "Mijn cliënt beseft dat hij zeer zwaar in de fout is gegaan. Hij zou de klok willen terugdraaien, maar dat is jammer genoeg niet mogelijk. Hij zit diep in de put en schaamt zich voor wat hij heeft aangericht. Hij is bereid zijn straf te aanvaarden."





Door de avondklok die Jermo H. een half jaar geleden kreeg opgelegd, is het enorm moeilijk voor de man om zijn sociale leven terug op te bouwen. "Hij mag 's avonds niet buiten komen. Van een sociaal leven is dus voorlopig geen sprake. Overdag werkt hij, 's avonds zit hij thuis. Maar Jermo zou ook nog niet klaar zijn om zijn sociale leven terug op te bouwen. Hij zit diep in de put en schaamt zich te hard voor wat de mensen over hem denken."





De voorwaarden die het voorbije half jaar van kracht waren, blijven ook de komende weken nog gelden. Of het rijverbod dat H. reeds onderging het voorbije half jaar achteraf in mindering zal worden gebracht, moet de politierechter beslissen.





Nabestaanden

De nabestaanden van Gilles Dierckx zakten gisteren niet af naar de politierechtbank. Omdat ze wisten dat het proces nog niet ten gronde zou worden gevoerd. Volgende maand willen ze wel van de partij zijn. Ze werden onlangs gecontacteerd voor een schuldbemiddeling waarbij H. zijn spijt zou kunnen betuigen, maar daar zijn ze (nog) niet op ingegaan. "Omdat er al een datum voor de rechtszaak bepaald was, wilden we eerst het proces afwachten", verklaart hun advocaat Bart Verbelen.