Discotheek Desire mag van Raad van State weer open 08 juni 2018

02u39 0 Vosselaar Discotheek Desire mag van de Raad van State opnieuw de deuren openen. Het rechtscollege vernietigde de beslissing van het gemeentebestuur van 2016 waarbij de zaak nog maar vijftien avonden open mocht zijn. "Na de zomer zullen we er weer staan", zegt uitbater Ludo Goos.

De voorbije jaren was er heel wat te doen rond discotheek. De zaak in de Molenstraat, die voor het eerst begin jaren 80 de deuren opende, kreeg in 2016 een beperkte vergunning van het schepencollege. Het mocht 30 kalenderdagen - wat neerkomt op 15 avonden in de praktijk - open zijn. Om 3 uur moest de muziek wel stoppen. Nadat eerder ook al uitbater Ludo Goos' verkavelingsplannen werden afgewezen, stapte hij naar de Raad van State. Dat arrest viel vorige maand en laat weinig heel van de opgeledgde voorwaarden van de gemeente. Desire mag dus weer de deuren openen.





"En daar zijn we heel blij om", zegt Ludo Goos. "We moesten wel iets doen. Voor de verkaveling kreeg ik geen vergunning, maar ik heb ook geen zin om 30.000 euro leegstandsheffing te gaan betalen. Maar anderzijds is vijftien openingsavonden ook niet rendabel. De bedoeling is nu dat we kort na de zomer op regelmatige basis weer open gaan. En dat zal inderdaad tot na 3 uur zijn, want jeugd begint nu soms pas aan de uitgaansnacht om middernacht of 1 uur."





En wat dan met de plannen voor de verkaveling ? "Die gaan even in de koelkast. Niet naar de prullenbak of niet in de diepvriezer dus", aldus Ludo Goos een beetje cryptisch. (VTT)