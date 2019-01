Dieven plunderen kassa in bloemenwinkel JVN

17 januari 2019

Bloemenwinkel Sas in de Kerkstraat in Vosselaar kreeg in de nacht van woensdag op donderdag inbrekers over de vloer. De daders sloegen een gat in de glazen toegangsdeur om binnen te geraken. De dieven hadden het gemunt op de kassa. Die braken ze open om er nadien zo’n 160 euro uit te ontvreemden.