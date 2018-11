Dieven breken twee auto’s van zelfde gezin open Jef Van Nooten

28 november 2018

12u40 0

Bewoners uit de Lindenlaan in Vosselaar stelden woensdagochtend vast dat er was ingebroken in hun twee auto’s. Beide voertuigen stonden geparkeerd op de oprit van de woning. De daders konden geen waardevolle spullen buit maken.