Dienst Stedenbouw in namiddag nog enkel op afspraak 02 februari 2018

De Dienst Stedenbouw van de gemeente Vosselaar werkt voortaan in de namiddag alleen nog op afspraak. De vrije bezoekuren in de voormiddag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur blijven behouden. "Door in te zetten op 'werken op afspraak' willen we de inwoners en bezoekers nog beter van dienst zijn", zegt schepen Gilles Bultinck. "De wachttijden zullen minder lang worden en onze ambtenaren kunnen zich beter voorbereiden." (VTT)