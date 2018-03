Dertiger belaagt en bedreigt ex 07 maart 2018

02u32 0

Een 39-jarige man uit Vosselaar is aangehouden op verdenking van schriftelijke bedreigingen, belaging en hacking. Het slachtoffer is de ex-vriendin van de man. Hij kon de relatiebreuk niet verwerken en liet zijn ex sindsdien niet met rust. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. (JVN)