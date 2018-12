Derde kersttocht zal verrassen Kristof Baelus

11 december 2018

Toerisme Vosselaar vzw zal dit jaar de derde editie van de kersttocht organiseren. Deze zal plaatsvinden op 15 december en heeft tal van veranderingen ondergaan. Het parcours is 2,8 kilometer lang, deelnemen is gratis. Op voorhand inschrijven is wel verplicht. Bij aankomst mag je een lekker hapje en drankje verwachten.

Starten aan de wandeltocht kan tussen 17.30 uur en 20.00 uur, inschrijven kan via het e-loket van de gemeente Vosselaar.