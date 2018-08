Bloedgevers gezocht 17 augustus 2018

Het Rode Kruis Vosselaar is op zoek naar mensen die bloed willen geven. De volgende bloedinzameling gaat door op maandag 20 augustus en op dinsdag 21 augustus. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om bloed te geven, telkens van 18 tot 21 uur in de zaal Reynaert.





(VTT)