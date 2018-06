Bestuurster zwaargewond 20 juni 2018

02u51 0

Op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar zijn dinsdagnamiddag rond 17 uur drie voertuigen op elkaar gebotst bij een kop-staartaanrijding. Eén bestuurster, T.O. (22) uit Diest, liep zware verwondingen op. Ze is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. (JVN)