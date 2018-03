App om onveilige punten in kaart te brengen 05 maart 2018

02u27 0 Vosselaar De leden van de kindergemeenteraad zijn zaterdag samen met de burgemeester en de schepenen van het huis van Jolien Mulder uit het zesde leerjaar tot aan de gemeentelijke basisschool Heieinde gefietst.

Dat deden ze om de nieuwe app Route2School uit te testen en aan de kinderen aan te leren. "Met deze app brengen we de mobiliteitsproblemen in onze gemeente in kaart", vertelt schepen van Jeugd Gilles Bultinck (CD&V). "Er zijn veel onveilige verkeerspunten en met deze app kunnen kinderen en ouders op hun route naar school de knelpunten ingeven." Die knelpunten worden aan het einde van de maand gebundeld. "Hoe meer input, hoe beter we de probleemzones in kaart kunnen brengen." (MVBO)