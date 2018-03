18 uur vast in sneeuwfile VOSSELAARS KOPPEL GESTRAND LANGS ZUID-FRANSE SNELWEG JEF VAN NOOTEN

02 maart 2018

02u27 0 Vosselaar Debbie Verstraeten (35) en Jurgen Heyvaerts (42) uit Vosselaar hebben maar liefst 18 uur stil gestaan in een sneeuwfile ter hoogte van Montpellier. Het koppel trok drie truien over elkaar aan in een poging zichzelf te verwarmen. "De verwarming konden we niet opzetten, want we zaten bijna zonder brandstof", getuigt Debbie. Pas na 18 uur konden ze weer rijden, weliswaar opnieuw richting noorden.

Debbie Verstraeten en Jurgen Heyvaerts vertrokken woensdagochtend rond 4 uur in hun woning in Vosselaar. Eindbestemming: Alicante in Spanje. Of dat was toch de bedoeling, maar gisterenavond was het nog altijd niet duidelijk of ze daar nog zullen aankomen. Aanleiding is een sneeuwbui die in Zuid-Frankrijk voor een totale verkeerschaos zorgde. Het was de bedoeling dat we in twee dagen naar Alicante zouden rijden. Na 1.300 kilometer zouden we overnachten. Alles ging vlot, totdat het 30 kilometer voor Orange lichtjes begon te sneeuwen", getuigt Debbie vanuit Zuid-Frankrijk. "We werden van de autosnelweg A7 afgestuurd, maar in de dorpjes was het één grote chaos. De straten waren een ijspiste, overal staken auto's in de gracht..."





Om aan de chaos te ontsnappen werden Debbie en Jurgen naar de A9 geleid, maar daar ging het van kwaad naar erger. "Woensdagavond rond 20 uur stopte het verkeer daar. We geraakten geen meter meer vooruit. De auto's probeerden nog wat tussen de vrachtwagens te slalommen, maar dat had geen zin."





Geen verwarming

De minuten en de uren gingen voorbij. Zonder enige informatie. Gisterenochtend rond 8 uur, nadat ze 12 uur stil hadden gestaan in de vrieskoude, belde Debbie het noodnummer 112 om informatie te vragen. "Maar daar konden ze me niet zeggen hoe lang het nog zal duren", vertelde Debbie gisterenochtend rond 9 uur. "Gelukkig hadden we zelf water en eten bij."





Maar verwarming hebben we niet. We kunnen de motor niet laten draaien omdat we bijna geen brandstof meer hebben. 40 kilometer verderop is een benzinestation. Daar wilden we tanken, maar zover zijn we dus niet geraakt."





Kleine kindjes

Het koppel probeert zoveel mogelijk kledij aan te trekken om niet te bevriezen. Gelukkig hadden we onze valiezen bij. Ik heb drie truien aan, en een jas over mijn benen gelegd om het niet te koud te krijgen. Om de zoveel tijd starten we de motor, om toch even te kunnen opwarmen. Maar dat is telkens maar van korte duur, anders vallen we helemaal zonder brandstof. Wij overleven dit wel, maar hier rond ons staan ook gezinnen met kleine kindjes die er niet op voorzien zijn. Hoewel het spekglad was buiten de auto, zijn we af en toe wel uitgestapt om rond de auto te wandelen. Het is belangrijk om af en toe eens recht te staan."





In de loop van de voormiddag kwamen de huldiensten langs om water uit te delen. Toen werd ook het idee opgevat om betonblokken van de middenberm weg te halen zodat het verkeer rechtsomkeer zou kunnen maken, weer richting noorden. Gisteren om 13 uur, na maar liefst 18 uur stilstand, konden Debbie en Jurgen weerstapvoets hun weg voortzetten. "Maar eerst op hotel. We zijn te moe om nog ver te rijden, want we hebben amper geslapen terwijl we stil stonden. Omdat het te koud was, maar ook omdat je in de gaten moet houden dat het verkeer toch niet plots terug vertrekt"





De zoektocht naar een hotel verliep moeizamer dan gehoopt. Meer gestrande bestuurders hadden hetzelfde idee opgevat waardoor alle hotels volzet waren. Debbie en Jurgen schakelden hun ouders in om van thuis uit mee te zoeken. Pas rond 17 uur, na 3,5 uur zoeken, vonden Debbie en Jurgen met behulp van hun ouders een vrije hotelkamer. Ze waren op dat moment bijna 36 uur onderweg voor een hotel duizend kilometer verderop. "We hebben meteen een warme douche kunnen nemen. Vrijdag (vandaag, red.) hopen we eindelijk door te kunnen rijden naar Spanje. Maar we zullen de weer- en verkeersberichten in de gaten moeten houden."