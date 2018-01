145 handtekeningen tegen bouwproject 02u42 1 Vosselaar De actiegroep Leefbaar Vosselaar is een petitie gestart tegen de komst van een nieuw groot bouwproject in de Nijverheidsstraat.

Eerder heeft de actiegroep al geprotesteerd tegen project De Boomen, op het voormalige domein van dr. Paul Janssen van Janssen Pharmaceutica. "We blijven er als Leefbaar Vosselaar bij dat grote blokken die veel betonnering en extra wegen vereisen niet passen in een dergelijke groene omgeving", zegt een woordvoerder bij de actiegroep. "Dat is onze visie die we aan iedereen willen kenbaar maken zonder politieke kleur. We zijn echt niet tegen alle uitbreiding, want binnenkort zullen plannen bekendgemaakt worden die bij de bevolking wél een draagvlak kunnen vinden. Maar vier appartementsgebouwen van vier verdiepingen hoog ten koste van 1,5 hectare bos en groen is van het goede te veel." De handtekeningenactie leverde al 145 handtekeningen op.





Het openbaar onderzoek loopt tot vandaag. (VTT)