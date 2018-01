"Misschien heeft ze wurgpoging verzonnen" GUST G. (82) VRAAGT VRIJSPRAAK "OMDAT GEHEUGEN VROUW AANGETAST IS" JEF VAN NOOTEN

24 januari 2018

02u48 0 Vosselaar De 82-jarige Gust G. uit Vosselaar riskeert een celstraf van 12 maanden nadat hij in augustus 2016 zijn echtgenote Bien L. (76) probeerde te wurgen. De man werkte zijn vrouw tegen de grond en greep haar bij de keel omdat ze geld van de rekening had gehaald. Ondanks de verwondingen die het slachtoffer opliep, pleit Gust onschuldig. "Sinds 2012 is haar kortetermijngeheugen aangetast. Het kan zijn dat ze de wurging verzonnen heeft", klinkt het.

Gust G. had volgens zijn advocaat nog nooit één voet buiten Vosselaar gezet. De eerste keer dat hij in Turnhout kwam, was na zijn arrestatie op 2 augustus 2016. Hij werd die avond in de boeien geslagen nadat hij zijn echtgenote Bien L. naar de keel was gevlogen in hun woning aan de Zwartgoorweg. Aanleiding voor de wurgpoging was een geldopname die het slachtoffer eerder die dag had gedaan bij de bank. "Hij heeft haar tegen de grond gegooid en bij de keel gegrepen. Hij dreigde haar te vermoorden en is dan effectief begonnen met haar te verstikken", zegt Jef Peeters, advocaat van Bien L. De feiten werden eerst bestempeld als moordpoging, maar nadien afgezwakt tot 'slagen en verwondingen'.





De dochter omschreef haar vader in een proces-verbaal over fysiek geweld uit maart 2016 al als dominant en tiranniek. Enkele maanden later, begin augustus, liep de situatie uit de hand na een woordwisseling over geldzaken. "'Deze keer vermoord ik je echt', schreeuwde hij tegen zijn vrouw. Gelukkig heeft het slachtoffer zich hevig verweerd en is ze naar haar dochter kunnen vluchten", zegt Elke Van Bladel. "Op het moment dat de politie daar arriveerde, kon ze nog altijd moeilijk ademen en spreken."





Geld van rekening

De aanklager vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden tegen Gust. Een effectieve straf. Want de straf koppelen aan voorwaarden heeft volgens het parket weinig zin aangezien Gust geen schuldinzicht heeft.





De 82-jarige Gust G. vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat heeft Bien het incident uitgelokt, en heeft Gust zichzelf verdedigd. "Er was een discussie ontstaan nadat zij geld van de gemeenschappelijke rekening had gehaald. Het ging om zijn pensioen. Hij vreesde dat ze niet zouden toekomen voor de rest van de maand", schetst meester Thierry Van Noorbeeck.





Tijdens de discussie trok Bien naar de badkamer. Gust ging haar achterna en stond in de deuropening. "Hij zei haar dat ze het geld moest terugstorten. Zij is daarop agressief geworden. Ze heeft hem tegen de benen gestampt en in zijn gezicht gekrabd. Als reactie op dat geweld heeft hij haar op de grond gelegd. Hij heeft haar keel misschien wel aangeraakt, maar zeker niet dichtgeknepen."





Dat de discussie over een geldopname zo uit de hand kon lopen, is een gevolg van de jarenlange moeilijke relatie tussen het koppel. Meester Van Noorbeeck spreekt van een ontwricht huwelijk. "Ze leefden volledig naast elkaar en deden niks gemeenschappelijk. Hij moest zelfs voor zijn eigen eten zorgen. Alleen de was werd voor hem gedaan."





Nog volgens de advocaat van Gust G. is er geen enkele reden om te twijfelen aan zijn versie, wel aan die van het slachtoffer." De vrouw kampt sinds 2012 met geheugenproblemen. Haar kortetermijngeheugen is ernstig aangetast. Het kan dus zijn dat ze het verzonnen heeft. Na de feiten sprong ze op haar fiets om naar haar dochter te rijden. Heel zwaar zullen de verwondingen dan niet zijn geweest."





Scheiding

In het onderzoek verklaarden verscheidene mensen dat Gust G. een aimabele en vredelievende man is. Ze voegden er wel aan toe dat hij erg gierig is. "Als iemand aan zijn geld zit, kan hij ontploffen."





Gust G. zat enkele maanden in voorhechtenis. Intussen verblijft hij in een woonzorgcentrum. Eind volgende maand wordt normaal de scheiding tussen Gust en Bien uitgesproken. Op 19 februari beslist de rechtbank over de straf.