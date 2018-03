'Filekoppel' met dag vertraging naar Spanje 03 maart 2018

Debbie Verstraeten en Jurgen Heyvaerts uit Vosselaar zijn gisterochtend eindelijk richting Spanje kunnen vertrekken. Ze kwamen uiteindelijk met een dag vertraging aan. Het koppel was woensdagochtend richting Alicante vertrokken met de wagen, maar ter hoogte van Montpellier kwamen ze vast te zitten in een sneeuwfile. Gedurende 18 uur konden moesten ze zich zien warm te houden met de kledij in hun valiezen. Na 18 uur fileleed en een urenlange zoektocht naar een hotel, konden ze donderdagnacht warm doorbrengen. Gisterochtend bleken de wegen in Zuid-Frankrijk terug berijdbaar en hebben ze hun tocht naar Spanje voort gezet. (JVN)