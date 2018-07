Zomer vol wegenwerken in Vorselaar 18 juli 2018

Zomervakantie of niet, in de gemeente Vorselaar staan er een reeks wegenwerken op de agenda. Een overzicht.





Goorbergenlaan: drempels worden heraangelegd tussen Carrefour en Heikant omdat ze verzakkingen vertoonden. Eind deze week worden de werken nog afgerond.





Nieuwstraat/Veldstraat: voetpad tussen het gemeentehuis en de bib wordt vernieuwd en aan Ninfea tussen de Veldstraat, Nieuwstraat en Merellaan. Er komen boordstenen die toegankelijk zijn voor mindervaliden.





Van de Wervelaan: plaatsen van twee proefopstellingen met wegversmallingen. De fietsers behouden voorrang. Er komen extra borden om de voorrang aan rechts aan te duiden.





Schoolomgeving Wervetuin: de parkeerzone wordt helemaal heraangelegd. Er komt een apart voetpad achter de parkeerstrook zodat ouders veilig kunnen doorsteken richting centrum, de Borrekenslaan of Molenbaan.





Boulevard: de Boulevard wordt de komende jaren volledig heraangelegd zoals de Cardijnlaan met meer groen en duidelijke parkeerzones. Vanaf 30 juli zal een aannemer alvast voorbereidende werken om het drinkwaternet te saneren. De aannemer start aan de kant van Kuiperstraat zodat de zone met veel schoolgaand verkeer zeker klaar is tegen 1 september.





Asfalwerken: in de Schransstraat, de aanzet tot de Kardinaalswijk en op het Sassenhout en Neerzand worden stukken asfalt vernieuwd. Daarnaast ook nog in de Kuiperstraat, Rozenlaan, kruispunt Diamantstraat en Schransstraat en het Neerzand. (VTT)