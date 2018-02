Zeven bewoners krijgen tijdelijk elders onderdak CARPORT EN DEEL HUIS IN MERELLAAN GAAN IN VLAMMEN OP TOON VERHEIJEN

19 februari 2018

02u35 0 Vorselaar De zeven bewoners van een woning in de Merellaan moeten op zoek moeten gaan naar een andere onderkomen. Door een vrij korte, maar hevige brand zaterdagnamiddag geraakte de eerste verdieping van de woning heel zwaar beschadigd. De brand is vermoedelijk ontstaan door een chemische reactie in enkele doeken die onder de carport naast de woning lagen en waar brandbare producten op zaten.

De woning aan de Merellaan is sinds 2005 gedeeltelijk bewoond door een nieuw samengesteld gezin (5) en twee grootouders. Er waren enkele doeken blijven liggen die vermoedelijk een of ander brandbaar product hadden opgeslorpt. Volgens een verklaring van een van de bewoners waren het doeken waarmee ze even voordien het parket in de woning behandeld hadden.





Chemische reactie

"Door een chemische reactie zijn die in brand gevlogen", klinkt het bij de brandweer. De wagen kon nog net op tijd verzet worden. "Maar de vlammen zijn al snel op de carport overgeslagen", vertelt burgemeester Lieven Janssens, die bijna als eerste ter plaatse was omdat hij dicht in de buurt woont. "Daarna sloeg het vuur ook snel over op de eerste verdieping van de woning omdat daar veel hout is gebruikt."





De brandweer moest ook een gat maken in de gevel om sneller bij het vuur te geraken.





Onbewoonbaar

Toen de brand uitbrak, was nog een van de kinderen (allemaal twintigers) aan het slapen maar hij werd snel gewekt en in veiligheid gebracht.





"De brandweerkorpsen van Herentals en Grobbendonk hebben uitstekend werk geleverd, maar ze konden niet voorkomen dat nagenoeg de hele eerste verdieping zwaar beschadigd werd door de brand", vertelt Lieven Janssens. "De grootouders woonden beneden op het gelijkvloers aan de linkerkant. Zij zullen redelijk snel terug naar hun woning kunnen na wat kuiswerk en klein opknapwerk", gaat Janssens verder. "Maar het andere woongedeelte zal voor langere tijd niet bewoonbaar zijn. Daar zullen meer dan waarschijnlijk zelfs structurele werken aan te pas moeten komen."





De Civiele Bescherming kwam zaterdagnamiddag ook nog ter plaatse om een zeil over het dak te leggen.





"We hebben ook geluk gehad dat het vuur niet is overgeslagen naar een aanpalend gebouw, bij de buren", zegt Lieven Janssens. "Dat was al wat aan het smeulen, maar daar stonden oude motoren en brandstoffen opgeslagen. Onze brandweermensen hebben zich daar ook meteen op geconcentreerd zodat ook dat gebouw niet in brand zou schieten, want dan was het drama nog groter geweest."





Oplossing gezocht

Voor de bewoners werd al snel een oplossing gevonden in een hotel in Grobbendonk of bij vrienden en familie. Daar kunnen ze de eerste dagen al zeker verblijven.





Een expert komt vandaag nogmaals ter plaatse en ook de verzekering zal nu verder bekijken hoe het met de bewoners verder moet. Maar ook de gemeente belooft alle hulp die nodig is.