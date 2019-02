Woning onbewoonbaar na uit de hand gelopen schouwbrand Kristof Baelus

26 februari 2019

23u51 0 Vorselaar Dinsdagavond werden de bewoners van een hoeve op Sassenhout in Vorselaar opgeschrikt door een grote rookontwikkeling in hun rieten dag. De bewoners konden hun huis tijdig verlaten, er vielen geen gewonden. De vermoedelijke oorzaak is een uit de hand gelopen schouwbrand.

“We hadden onze houtkachel aangemaakt in de vroege avond en vermoedelijk is er een schouwbrand onststaan waarna een vonk naar het dak kunnen overspringen”, zegt bewoner Fons Van den Brande (71). “We hebben de brandweer verwittigd en zijn naar buiten gegaan, op enkele minuten was gans ons rieten dak aan het roken.”

De brandweer probeerde het dak te blussen maar dit verliep zeer moeizaam. Momenteel is brandweer zone Kempen het rieten dak stuk per stuk aan het verwijderen terwijl de bluswerken nog aan de gang zijn. Vermoedelijk is ook de volledige steunbalk van het dak verwoest.

Aangezien het een hele karwei was om het dak af te breken en steeds te blijven blussen kwamen de ploegen van Herentals en Grobbendonk met heel wat manschappen ter plaatse. Een ploeg van Mol kwam ter plaatste met een kledingcontainer. De blus en afbraakwerken zullen nog enkele uren in beslag nemen.

Binnen in de woning hangt er een dikke zwarte rook en is er overal waterschade. De woning werd onbewoonbaar verklaard, de bewoners kregen dinsdagnacht onderdak via de gemeente. Morgen zal de gemeente verdere oplossingen bekijken.