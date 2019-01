Winterprik zorgt voor extra werk bij verdeler van wegenzout Willems n.v. Kristof Baelus

30 januari 2019

15u42 0 Vorselaar Tijdens de eerste winterprik van het jaar zijn veel gemeentebesturen en privébedrijven aan het strooien gegaan. Veel van dit wegenzout is afkomstig van Willems n.v. uit Vorselaar. Zij zetten momenteel alles in het werk om al hun klanten te voorzien van voldoende strooizout om onder andere onze wegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Willems n.v. beschikt over twee depots waar de firma wegenzout opslaat. In Vorselaar heeft de firma een zeer grote afdeling met een capaciteit van 50.000 ton, in Grimbergen beschikken ze over een kleiner depot van 10.000 ton zout. Hiermee zijn de de grootse verdelen van wegenzout in Vlaanderen. Willems n.v. verkoopt zijn wegenzout voornamelijk in de provincie Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië voorzien zij van een een kleinere hoeveelheid strooizout.

Na de eerste winterprik is er dan ook al flink wat wegenzout verdwenen uit deze depots. “Tijdens een winterdag als vandaag leveren we dagelijks ongeveer 2500 ton wegenzout aan onze klanten”, zegt directeur Sven Huysmans. “We krijgen op zeer regelmatige basis leveringen zodat we zeker niet zonder zout vallen.”

Tijdens de wintermaanden is het voor deze firma alle hens aan dek. Hun derde afdeling die vooral waterbouwkundige werken en onderhoud van oevers uitvoert valt in de winter stil. Deze manschappen worden dan ingezet om tijdens drukke wintermaanden vrachtwagens te lossen en te laden. Voor het vervoer van hun zout doet de firma tijdens piekmomenten beroep op extra vrachtwagens.

“We leveren vooral aan gemeente- en stadsbesturen, ministerie van Vlaamse en Waalse Gemeenschap afdeling wegen, ministerie Bussels gewest, NMBS en aan de industrie”, zegt Huysmans. “We kunnen ons zout leveren in verpakkingen van 10 of 25 kilogram, in big bags of in bulk. We verkopen doorgaans niet aan particulieren, al durven hier wel eens mensen uit de buurt stoppen voor strooizout maar dat moedigen we niet aan.”

Tijdens de eerste winterprik zijn er al heel wat gemeente- en stadsbesturen die de grote middelen inzetten en heel wat kilo’s strooizout aankopen om hun wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Zo kocht stad Herentals in 2018 reeds 250 ton strooizout aan met zicht op de winter van 2019. Begin dit jaar kocht de stad nog eens 150 ton strooizout aan. De stad heeft reeds meerdere malen zijn strooidienst laten uitrijden dit jaar om de wegen in goede conditie te houden tijdens de eerste winterprik.