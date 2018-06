Wie herkent auto van overvallers diamantslijperij? 09 juni 2018

02u58 0

Drie maanden na de gewapende overval op diamantslijperij Diamantica aan Vispluk heeft de politie nog geen enkel spoor van de verdachten. De speurders hopen nu meer informatie te vinden over hun vermoedelijke wagen.





Drie gewapende en gemaskerde gangsters pleegden op maandagochtend 5 maart een overval op het diamantverwerkingsbedrijf Diamantica. Ze gingen er even later vandoor met een hoop waardevolle diamanten. De federale politie startte meteen een onderzoek naar de goed voorbereide overval, maar kon drie maanden later nog geen verdachten oppakken. Via een opsporingsbericht hopen ze nu een doorbraak te forceren. De daders maakten vermoedelijk gebruik van een personenwagen type break. De onderzoekers doen een oproep naar mogelijke getuigen van deze feiten.Wie informatie heeft, kan bellen naar 0800/30.300. (JVN)