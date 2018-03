Vorselaar verovert zilveren medaille 20 maart 2018

02u29 0 Vorselaar Voor Vorselaar zijn de cijfers van de Stadsmonitor erg positief. 89 procent van de inwoners zegt zeer tevreden te zijn om er te mogen wonen.

Vorselaar mag zich op de borst slaan, want eerder kaapte de gemeente ook al de titels veiligste gemeente en vijfsterrengemeente weg. Burgemeester Lieven Janssens is dolgelukkig. "Die waardering doet deugd. Waarom Vorselaar zo leuk is? Inwoners voelen zich verbonden met het bestuur en de administratie en er heerst een enorme gedrevenheid", zegt hij.





"Als het verenigingsleven iets op poten zet, doet iedereen mee. Natuurlijk blijven we werken aan onze gemeente, maar het is leuk om te weten dat de inwoners hier graag wonen. Samen kunnen we bergen verzetten."





Ook Jeffrey Belmans, geboren en getogen in Vorselaar, kan dat beamen. Hij maakte samen met zijn vrienden Jon en Thomas zelfs een trui met de postcode van Vorselaar op. "Het gaat om samenhorigheid tussen de inwoners. En als er problemen zijn, dan vinden we samen een oplossing", zegt hij. "De meeste Vorselarenaren zijn enorm chauvinistisch. Ik ben er opgegroeid en ken heel veel mensen in het dorp. Als ik van mijn werk naar huis rijd, kies ik er altijd voor om een ommetje te maken langs het dorp."





Sofie Geerinckx is pas in Vorselaar komen wonen.





"Vorselaar heeft alleen maar voordelen: goeie restaurants, lekkere bakkers, mooie wandelroutes, rust, goed onderwijs, overal vriendelijke mensen en een burgemeester die inzit met zijn inwoners. Wat wil je nog meer?" (MVBO)