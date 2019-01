Vorselaar Schlager steunt GVT De Troon Kristof Baelus

03 januari 2019

21u15 1 Vorselaar In zaal De dreef in Vorselaar vindt de tweede editie van Vorselaar Schlager plaats op zaterdag 12 januari. Tijdens de vorige edities waren zo’n 800 feestvierders op post.

Dit jaar zullen onder andere De Romeo’s, Get Ready!, Sam Gooris, Jettie Pallettie, Les Copines en DJ Dimitri Vantomme van de partij zijn om er weer een stevig feestje van te maken. “De opbrengst van dit jaar gaat naar GVT De Troon in Vorselaar. De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking. De organisatie wil hen graag steunen in de aankoop van nieuw meubilair zodat de bewoners comfortabeler kunnen wonen en leven”, zegt organisator Jordy Nuyts.

Alle zitplaatsen zijn reeds uitverkocht, wie nog kans wil maken op een staanplaats zal snel moeten zijn. Tickets kan je bestellen via de www.vorselaarschlager.be of in één van de voorverkooppunten. Telefonisch reserveren kan via 0492/71.93.98. Een staanplaats kost 25 euro in voorverkoop, 30 euro aan de kassa.