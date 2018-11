Voetgangster (84) gewond na aanrijding JVN

23 november 2018

De 84-jarige W.M. is donderdagnamiddag rond 16 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Riemenstraat in Vorselaar. De voetgangster werd er aangereden door een auto. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.