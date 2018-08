Valse verkopers op pad 02 augustus 2018

Enkele bezorgde inwoners van Vorselaar hebben melding gemaakt van enkele verdachte verkopers die op pad zijn. Een firma zou in samenwerking met de gemeente op pad zou zijn om groepsaankopen voor isolatie aan te bieden. "Deze verkopers werken voor alle duidelijkheid niet samen met het gemeentebestuur van Vorselaar", klinkt het bij de gemeente. "De vertegenwoordigers van de firma zouden in jouw plaats energiepremies aanvragen. Deze info is absoluut niet correct. Energiepremies vraag je best zelf aan bij onze netbeheerder INFRAX. Alle info hierover vind je op www.premiezoeker.be." Er zijn al verschillende meldingen bij minister Tommelein en de Vlaamse ombudsdienst gekomen over firma's die mailings doen naar inwoners door te stellen dat ze nu voor de gemeente isolatiecampagnes doet. Dat is dus niet het geval. (VTT)