Uit eten: De Wingerd Kristof De Cnodder

29 januari 2019

10u26 0

Beloftevol, maar nog niet helemaal gepolijst: zo zouden we restaurant De Wingerd in Vorselaar omschrijven. Het is trouwens niet abnormaal dat er nog wat finetuning nodig is, want De Wingerd ‘nieuwe stijl’ opende pas een dik half jaar geleden de deuren.

De Wingerd bestaat uit een brasserie- en een restaurantgedeelte. Chef-kok Pieter Coomans en zaalverantwoordelijke Jolien Laenen namen de zaak in het voorjaar van 2018 over van Joliens ouders en hebben de ambitie om de restaurantkeuken op te tillen naar een gastronomisch niveau. Nieuwsgierig als we zijn wilden we het nieuwe concept wel eens uitproberen.

Bij aankomst moesten uw recensent en zijn gezelschap een paar minuten wachten, maar de ontvangst van gastvrouw Jolien was nadien wel erg hartelijk. Een leuke touch was dat we ons aperitief konden opdrinken in een aparte zithoek: best gezellig! Het mag trouwens gezegd dat heel de zaak sfeervol is ingericht. Wat mijn tafelgenote - die voor de gelegenheid Bob was - kon appreciëren is dat er verschillende niet-alledaagse non-alcoholische opties beschikbaar waren. Het door haar bestelde gemberdrankje viel zeker in de smaak.

Eens aan tafel gingen we voor de avontuurlijke optie, met name het verrassingsdriegangenmenu van de chef. Het voorgerecht was een coquille met schuim van aardpeer, dashiboter en vanille. Lekker was het zeker, alleen vonden we de portie eerder klein.

De hoofdschotel bestond uit jonge eend, bospaddenstoelenduxelles in cannelloni van knolselder en een truffelsaus. Op het belangrijkste bestanddeel van deze gang - de eend - viel niets aan te merken. Wel vonden mijn tafelgenote en ik dat de champignons iets meer kruiding hadden mogen hebben en dat de knolselderrolletjes wat te hard waren. Het bedje van gefrituurde, flinterdunne aardappelsliertjes waarop alles lag, vormde een originele toets. Tegelijk maakte dit het geheel een beetje droog. Jammer genoeg kregen we iets te weinig saus om dat te compenseren.

De afsluiter van de avond was zonder meer een voltreffer: ijs met een toets van pastinaak. Op het eerste gezicht misschien een vreemde, maar toch een erg geslaagde combinatie. Chef-kok Pieter durft duidelijk experimenteren en dat leidt soms tot verrassend lekkere creaties.

Slotsom: amper enkele maanden na de opstart haalt de ‘new look’ Wingerd al meer dan behoorlijke punten. Je voelt aan alles dat de uitbaters gepassioneerd met hun vak bezig zijn en vooruit willen. Om die redenen vermoeden we dat het niveau met het verstrijken van de tijd alleen nog maar zal stijgen. Los daarvan zal u ook op dit moment niet bedrogen uitvallen als u het restaurant een bezoekje brengt.

ONZE SCORE

Eten: 7,5/10

Bediening: 8,5/10

Comfort: 8/10

Vispluk 83

2290 Vorselaar

(014)51 50 13

www.dewingerd.eu

Driegangenmenu: 37 euro (+ 23 euro voor aangepaste wijnen)

Maandag en dinsdag gesloten. Van woensdag tot en met zondag doorlopend open vanaf 11.30 uur.