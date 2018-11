Twee verdachten aangehouden voor reeks inbraken Jef Van Nooten

26 november 2018

15u52 2

De politie Neteland heeft twee verdachten opgepakt voor de reeks inbraken die vorige week in Vorselaar en Lille werden gepleegd. De onderzoeksrechter heeft de twee Albanese verdachten aangehouden.

Zowel woensdagavond als zaterdagavond werden verscheidene inbraken gepleegd in Vorselaar. Zaterdag in de loop van de dag waren er ook vier inbraken in Lille. Bij een paar van de inbraken werden verdachte personen opgemerkt. “Wij kregen van opmerkzame burgers een paar beschrijvingen door en een aantal kentekenplaten die in het ANPR-cameranetwerk werden ingebracht. Ook enkele BIN’s werden opgestart”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Neteland. “Met deze nuttige informatie voerden onze ploegen extra toezicht uit in de omgeving van Vorselaar. Dit resulteerde zaterdagavond in de arrestatie van twee personen van Albanese nationaliteit. Ze waren in het bezit van inbrekersmateriaal en buit van een inbraak in Wechelderzande (Lille).”

De twee verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer.