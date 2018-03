Trio in cel voor lab met speed en meth 17 maart 2018

De politie heeft drie drugsproducenten opgepakt. Ze fabriceerden zowel speed als meth in een chalet in Vorselaar. De raadkamer heeft hun aanhouding bevestigd.





Een 44-jarige man uit Vorselaar werd deze week aangehouden voor het runnen van een drugslab. Ook een 41-jarige Nederlander uit Tilburg en een 43-jarige Nederlander uit Duitsland werden mee in de boeien geslagen. Het trio had een drugslabo ondergebracht in een chalet in Vorselaar. "Het lab stond productieklaar, maar was niet in werking", zegt parketwoordvoerster Inge Delissen. "We zullen nagaan of er al productie was geweest."





In één loods aan de chalet was er een productieruimte ingericht om speed te produceren met de Leukhardt-methode. Alle nodige apparatuur was aanwezig. In een andere loods was een meth-lab ingericht. Er stonden meerdere plastic vaten en er werden restanten van meth gevonden.





De drie opgepakte verdachten blijven zeker een maand in de cel. Een labo waar zowel speed als meth wordt gemaakt, is uitzonderlijk in ons land. (JVN)