Toneelgroep Oud-KLJ Vorselaar brengt ‘What’s up James?’ Kristof Baelus

02 januari 2019

16u49 1 Vorselaar Toneelgroep Oud-KLJ Vorselaar zal dit voorjaar de toneelvoorstelling ‘What’s up James?’ voorstellen in zaal ‘De Dreef in Vorselaar’.

Butler James en personal assistant Kortebeen werken beide voor een theaterproducent maar kunnen elkaar niet uitstaan. De vorige productie werd vroegtijdig stopgezet en de huidige dreigt niet door te gaan, investeerders en hoofdrolspelers haken af. Het is alvast lachen geblazen met deze voorstelling van Oud-KLJ Vorselaar. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 6 januari in Café Cardijn of via 014/51 68 25. De voorstelling speelt op 15 en 22 januari, 9, 10, 16 en 23 februari.