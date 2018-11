Thomas More geeft info-avond over internationale projecten Kristof Baelus

19 november 2018

20u08 0 Vorselaar Internationale projecten zijn steeds meer in trek bij studenten. Hogeschool Thomas More Campus Vorselaar gaf een info -avond over de mogelijkheden van internationale projecten.

Of je nu het Fins onderwijs wil leren kennen, wil studeren in Parijs of Lissabon voor enkele maanden, de mogelijkheden zijn eindeloos. Thomas more Campus Vorselaar mocht op zijn internationale info-avond maar liefst 70 geïnteresseerde studenten, tal van oud-studenten en projectpartners van de hele wereld ontvangen. Dit bewijst nog maar eens hoe deze internationale projecten in de lift zitten bij studenten.